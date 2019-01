Oud-trainer Piet Panman trots op Frenkie de Jong ‘als voetballer én als mens’

De Jong speelde in de B2 van de Tilburgse jeugdopleiding, maar Panman haalde met trainer Francois Gesthuizen het voetbaltalent al snel naar de B1. ,,Hij was toen al buitencategorie vond ik. Ik zie hem eigenlijk als een schaker, iemand die twee stappen vooruit dacht”, legt de Apeldoorner, tegenwoordig assistent-trainer bij zondag tweedeklasser WSV, uit. ,,Zo mooi om te zien. Hij dacht over alles na. Hij speelde een medespeler niet aan als hij wist dat het balverlies zou opleveren. Probeerde altijd een man-meersituatie te creëren. Zijn aanname was toen al erg goed, al hadden we altijd discussies met elkaar. Over welke aanname je moest hebben bij welke tegenstander. Hij was toen al heel leergierig, al pakte hij alleen dingen op als hij zeker wist dat hij er beter van werd. Geweldig.”

Lengte

Barcelona

Komt de stap naar Barcelona niet te vroeg voor De Jong? Panman twijfelt geen moment. ,,Nee joh, Frenkie is een heel aardige jongen, komt uit een heel nuchtere familie. Die houden hem wel met beide benen op de grond. Al is dat niet eens nodig. Hij is ontzettend volwassen. En leergierig. Natuurlijk moet hij bijschakelen bij Barcelona en zal de druk immens zijn. Maar daar zet hij zich wel over heen. Hij is een type Iniesta, of Xavi. Dat komt wel goed met hem daar. Ik sprak vorig jaar zijn ouders nog toen Frenkie met Ajax bij Willem II speelde. Fijne mensen. Zijn vader memoreerde nog aan de trainingen in de jeugd. Dat Frenkie zo hard moest trainen, haha. In het eerste van Willem II kreeg hij weinig speeltijd onder Jürgen Streppel. Dat was ook in de strijd tegen degradatie, vechtvoetbal. Ik denk dat Streppel hem daar niet kon inpassen. Maar daardoor is hij wel eerder naar Ajax gegaan. Eerst bij Jong Ajax, toen heeft hij kunnen wennen aan de cultuur en speelwijze bij die club. Dat is misschien wel goed geweest. Werd hij meteen vrienden met die andere jonge gasten als De Ligt en Eiting. Die hebben hem vast op sleeptouw genomen in de hoofdstad. Hij heeft zich goed staande gehouden daar in Amsterdam.”