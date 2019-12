Oud-wereldkampioen Bunting na ware thriller langs Spanjaard Justicia

Ron Meulenkamp opende de middagsessie tegen debutant Ben Robb en won eenvoudig met 3-0. Ook de partij die volgde, tussen Mickey Mansell en Seigo Adada, eindigde in 3-0, nu voor de Japanner Asada.



Het leek een kort dartsmiddagje te worden in het Alexandra Palace in Londen, maar niets was minder waar. WK-debutanten Harry Ward en Madars Razma speelden het maximaal aantal sets van vijf, waarin Ward na een comeback aan het langste eind trok: 3-2.



Vervolgens was het de beurt aan Bunting en Justicia. Het werd een zinderende partij, waarin beide darters ontsnapten met fraaie finishes. Omdat in de tweede ronde een beslissende vijfde set moet worden gewonnen met twee legs verschil, gingen de Engelsman Bunting en de Spanjaard Justicia bij 2-2 in set vijf door. Eerst leek Justicia de partij naar zich toe te gaan trekken, maar mede dankzij een finish op de bullseye won Bunting tóch met 6-4 de beslissende set en staat The Bullet in de derde ronde.



Bunting werd in 2014 wereldkampioen bij de rivaliserende dartsbond BDO. Daarna stapte de 34-jarige Engelsman over naar het 'grote’ PDC. Bij zijn eerste deelname aan het PDC-WK (in 2015) haalde hij de kwartfinale, waarin hij verloor van Raymond van Barneveld. Daarna vloog Bunting steeds direct uit het toernooi in ‘Ally Pally’: tweede ronde in 2016, eerste ronde in 2017 en 2018 en tweede ronde in 2019. Maar nu, bij het WK van 2020, doet Bunting in ieder geval beter dan de laatste vier jaar.