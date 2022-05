Oud-wereldkampioen Harm Ottenbros (78) overleden: ‘Hij was bescheiden over zijn wereldtitel’

Ottenbros, geboren in Alkmaar, werd in 1969 in het Belgische Zolder volkomen onverwacht wereldkampioen op de weg. De jaren ervoor had hij twee etappes in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Ronde van België gewonnen. Na het behalen van de wereldtitel zegevierde hij nog slechts eenmaal, in de Ronde van Luxemburg.

Lees ook Primeur: WK wielrennen in 2025 voor het eerst naar Afrika

Ottenbros reed mede door blessures de jaren erna amper nog wedstrijden en nam in 1976 gedesillusioneerd afscheid van zijn sport. In een item destijds van het VPRO-programma Het Gat van Nederland fietste Ottenbros in het gezelschap van Gerrie Knetemann over de Zeelandbrug om vervolgens af te stappen en zijn fiets over de reling in het water te gooien. Hij was zijn sport meer dan zat en liet zich pas de afgelopen jaren weer zien onder een aantal oud-collega’s, met wie hij fietstochten maakte. Volgens de KNWU reed hij eerder deze week nog mee en was er geen sprake van gezondheidsklachten. ‘De Adelaar van Hoogerheide’, zoals zijn naar zijn toenmalige woonplaats verwijzende bijnaam luidde, overleed dinsdagochtend in zijn slaap.

,,Ik heb in die beginjaren van mijn loopbaan veel geleerd van Harm, die toen zelf al aan zijn laatste seizoenen bezig was”, zegt Hennie Kuiper, eveneens oud-wereldkampioen, op de site van de KNWU. ,,Vooral qua inzet diende hij mij als voorbeeld. Hij was bescheiden over zijn wereldtitel en met name in Vlaanderen werd die prestatie best negatief benaderd, maar hij mocht trots terugkijken op zo’n prestatie.”

Ottenbros bedierf in Zolder een Belgisch feestje, want Rik van Looy of de jonge Eddy Merckx had in eigen land de wereldtitel moeten veroveren. De zege van de toen vrij onbekende Nederlander werd gezien als een toevalstreffer.

Volledig scherm Harm Ottenbros na zijn wereldtitel op 11 augustus 1969. © Nationaal Archief