Oud-wereldkampioen Jelle Klaasen wint Dutch Open Darts: ‘Ben hier echt heel blij mee’

KNVB-directeur Van Leeuwen over de Kuip: ‘Het meeste kan een stuk beter’

KNVB-directeur Marianne van Leeuwen kan zich wel herkennen in de woorden van Louis van Gaal, die gisteravond na het gelijkspel met Polen (2-2) zeer kritisch was over de faciliteiten in de Kuip: ,,Het is hier oude troep", zei de bondscoach.

13:23