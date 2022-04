Oud-wielrenner Fabian Cancellara richt eigen team op: ‘Zwitserland had een professionele ploeg nodig’

Vanavond tegen Man City Real Ma­drid-ster Karim Benzema van luitenant naar leider? ‘Ik kan zout, peper en chili zijn voor een elftal’

Karim Benzema is vooralsnog dé man van dit Champions League-seizoen. De spits van Real Madrid, dat vanavond tegen Manchester City speelt, scoorde al twaalf keer en blinkt uit als teamspeler. Hoe denkt de 34-jarige Fransman? Een kijkje in het brein van één van de beste spitsen ter wereld aan de hand van uitspraken in eerdere interviews.

14:50