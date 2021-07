Oud-winnaar Cross onderuit in achtste finales World Matchplay, Price wint Welsh onderonsje

Van Gerwen klaar voor World Matchplay: ‘Dat wordt weer kippenvel’

19 juli Michael van Gerwen krijgt vanaf vandaag een nieuwe kans om zijn eerste titel van 2021 te bemachtigen. En deze keer mag er ‘gewoon’ weer publiek bij zijn, in de Winter Gardens in Blackpool. ,,Dat wordt waarschijnlijk weer kippenvel. Het is bijna onrealistisch, het is zo lang geleden", zegt de 32-jarige Vlijmenaar.