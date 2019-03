‘Oude tijden herleven’ met Oostenrijkse dopingzaak

Door Daan Hakkenberg



De zaak kwam vorige week in de publiciteit met een filmpje van de langlaufer Max Hauke die door de politie op heterdaad werd betrapt tijdens een bloedtransfusie. Wat dacht u toen bij het zien van het filmpje?

,,Ik was op vakantie in Jordanië, maar heb dat filmpje toch maar even bekeken en dacht: oude tijden herleven. De manier van doping, maar ook de omvang van de zaak.’’

Artsen, bloeddoping. De methodiek verschilt niet met wat we voorheen hebben gezien.

,,Nee. Het is in principe een hele ouderwetse aanpak. Bloed eruit, bloed erin. Technisch gezien is het ook heel eenvoudig, maar het is een medisch handeling. Dus is het vreemd en slecht dat sporters het zelf op deze manier doen.’’

Is dit het topje van de ijsberg? Als we kijken naar het wielrennen gaat het om Stefan Denifl, ritwinnaar in de Vuelta, en Georg Preidler, tot 2018 knecht en ploegmaat van Tom Dumoulin. Waarom zouden we aan moeten nemen dat andere, nog betere wielrenners, het wel eerlijk doen?

,,Ik heb geen reden om aan te nemen dat er een heel groot verschil is met de nog betere wielrenners. Maar dat blijft speculeren en daar wil ik zo ver mogelijk vandaan blijven. Het is wel zo dat de allerhoogste categorie nog meer onder het vergrootglas ligt dan deze twee, maar ik val niet van mijn stoel als blijkt dat meer sporters dan nu bekend zijn zich er mee bezighouden. Het zou ook wel heel erg toevallig en bijzonder zijn als we nu alle mensen die zich hier mee bezighouden boven tafel hebben. Dat is bijzonder onwaarschijnlijk.’’

Is het geen illusie om aan te nemen dat het wielrennen vandaag de dag zo veel schoner is dan voorheen?

,,Doping is nog wel aanwezig, maar aanmerkelijk minder. Want waarom zitten ze aan de bloeddoping? Omdat alle andere mainstream vormen van doping in het wielrennen, met name epo, sterk zijn teruggedrongen. Omdat die goed opspoorbaar zijn en de kans om daarop gepakt te worden groot is. Dus zie je twee reacties zijn: microdosering. Zulke lage doseringen dat het niet meer detecteerbaar is en dan werkt het ook niet meer of bijna niet meer. En de andere manier is kijken naar methoden die niet in het laboratorium kunnen worden vastgesteld. Dan kom je bij boeddoping met je eigen bloed. Ook daar zijn wel opsporingsmethoden voor, maar de kans dat je daarmee gepakt wordt - daar ben ik open over - is beperkter.’’