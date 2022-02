Ouderwetse lel naar voren levert SV Almen de winst op tegen Sportclub Deventer

Storm Eunice was overgewaaid. De bomen rondom het sportpark van SV Almen stonden nog overeind. De wind kwam het voetbal nog wel kietelen, maar de bebossing had er weinig meer van te vrezen. Het voetbal wervelde zaterdagmiddag sowieso stevig: de eerste helft was een traktatie voor het plukje getrouwen dat de moeite had genomen. Sportclub Deventer had na zeven minuten al drie ballen op de paal en lat geschoten, en de kansen stapelden zich ook in het vervolg aan beide kanten op. Het directe spel van de gastheren bezorgde hen de overwinning.