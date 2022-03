‘Ouderwetse’ Michael van Gerwen wint Premier League-avond in Exeter

Met de UK Open voor de deur kwamen de acht Premier League-spelers donderdagavond in actie in Exeter. Van Gerwen mocht tegen Jonny Clayton het spits afbijten en drukte direct zijn stempel op de avond. Met drie twaalfdarters, een gemiddelde van 102 en 60 procent score op de dubbels liet hij weinig heel van de Welshman, die juist steken liet vallen op de dubbels. Met een 6-1 overwinning op zak mocht hij het in de volgende ronde opnemen tegen Michael Smith, die zijn kwartfinale met 6-5 had gewonnen van man-in-vorm Joe Cullen.

Tegen Smith trok Van Gerwen de goede lijn direct door en stond hij binnen een mum van tijd met 3-0 voor. Drie keer mocht hij naar een dubbel, drie keer gooide de darter uit Vlijmen raak. Smith brak nog wel terug en kwam tot 3-2, maar daarna zette Van Gerwen een tandje bij en trok hij de wedstrijd met opnieuw 6-2 naar zich toe. Voor het eerst in het nieuwe format van de Premier League wist de Nederlander zich te plaatsen voor de finale.



In die finale nam hij het op tegen Wright, die op weg naar zijn tweede finaleplaats in de kwartfinale afrekende met Gerwyn Price en in de halve finale te sterk was voor James Wade. Spannend werd het echter nooit: Wright maakte een uitgebluste indruk en Van Gerwen leek zijn hoge niveau van de hele avond door te trekken tot het bittere eind. De ouderwets goede Van Gerwen trok de wedstrijd met keiharde cijfers naar zich toe: 6-0.



Uitslagen speelavond 4:

Kwartfinales:

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 6-1

Michael Smith - Joe Cullen 6-5

Gerwyn Price - Peter Wright 2-6

James Wade - Gary Anderson 6-4