Oudgediende Greipel (35): Peloton moet nog rekening met me houden

Greipel was in het afgelopen seizoen vruchteloos op zoek naar de absolute topvorm en greep enkele malen nipt naast een zege. ,,Toch weiger ik te spreken van een slecht jaar", zegt hij tegen persbureau Belga. ,,Anderen waren op bepaalde momenten sterker, dat geef ik zonder problemen toe. Maar soms scheelde het heel weinig. Met wat meer geluk win ik de laatste rit in de Ronde van Frankrijk en dan oogt mijn balans dit seizoen toch anders. Ik weet dat ik voldoende kwaliteit in huis heb om ook volgend jaar nog wedstrijden te winnen. Of mijn leeftijd begint mee te tellen? Helemaal niet, ik voel me nog steeds jong en erg fit."



Greipel wil komend seizoen vooral schitteren in de klassiekers. ,,Die wedstrijden staan met stip in mijn agenda. Verder focus ik ook op Parijs-Roubaix en uiteraard ritten in de Tour. Daarnaast wil ik mijn ploeggenoten bijstaan waar nodig. Wij hebben een sterke ploeg en knappe resultaten behoren in 2018 zeker tot de mogelijkheden."