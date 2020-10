Oussama Idrissi voor 12 miljoen euro van AZ naar Sevilla

Door Nik Kok Voor AZ is de transfer een flink gemis. Idrissi speelde vorig seizoen een belangrijke rol in het succes van de club. Met Idrissi overwinterde AZ in de Europa League en werd het tweede in de eredivisie. In totaal speelde Idrissi 98 wedstrijden voor AZ. Daarin scoorde hij 37 keer. Hij leverde 25 assists.

De 24-jarige Idrissi is momenteel geblesseerd aan een buikspier. Hij zou vanmiddag sowieso niet in actie zijn gekomen voor AZ tegen Sparta. De afgelopen jaren was er dikwijls interesse voor hem. Zo was een transfer naar Krasnodar al eens dichtbij en lonkte ook de Serie A voor hem.



Met de Zweed Jesper Karlsson had AZ al een vervanger in huis voor Idrissi. De Zweed kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten.