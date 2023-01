Outfit Frances Tiafoe bij Australian Open voer voor discussie: ‘Waarom draagt hij een pyjama?’

Over de zege in Melbourne in vier sets van Tiafoe op de Duitser Daniel Altmaier - 6-3, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (6) - had niemand het vandaag in de tenniswereld. De Amerikaan ging vooral over de tong vanwege zijn outfit bij de Australian Open. ,,Waarom draagt hij een pyjama", vroeg iemand zich af. ,,Dit is een schande voor de tennissport.”