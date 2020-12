Outsider De Sousa komt slechte start te boven en boekt eerste zege ooit op WK

De avondsessie begon met de wedstrijd Luke Woodhouse tegen Jamie Lewis. Woodhouse schakelde vorig jaar Michael Smith uit en begon als favoriet aan de partij tegen Lewis, die in 2018 nog de halve finale van het WK bereikte maar sindsdien een vrije val maakt op de wereldranglijst. Woodhouse kwam zonder al te veel problemen op een 2-0 voorsprong in sets, maar gaf de wedstrijd volledig uit handen: Lewis zette de wedstrijd met 3-2 naar zijn hand. Hem wacht in de tweede ronde een ontmoeting met landgenoot Gerwyn Price.

Vervolgens was het de beurt aan Ron Meulenkamp om de zo goed als lege zaal in Londen te betreden. De boomlange Boris Krcmar won overtuigend de eerste set. De geïrriteerde Meulenkamp - hij stoorde zich vooral aan zijn eigen spel en aan vervelende trekjes van The Biggest - kwam beter in de wedstrijd en trok de 3-1 overwinning uiteindelijk op vechtlust naar zich toe. In de volgende ronde wacht voor The Bomb een ontmoeting met een andere Nederlander, namelijk Vincent van der Voort.

Volledig scherm Ron Meulenkamp won van Boris Krcmar. © BSR Agency

De mooiste partij van de avond ging tussen Ryan Searle en de debutant Danny Lauby Junior. Searle begon voortvarend aan het duel en liet in de eerste set weinig heel van de Amerikaan, maar via een knappe 148-finish verzekerde Lauby zich van de tweede set. De razendsnelle wedstrijd werd uiteindelijk in de vijfde set beslist. Searle miste maar liefst tien wedstrijdpijlen, maar kwam die mentale tik toch te boven en won uiteindelijk met 3-2. Hem wacht in de tweede ronde een duel met Jeffrey de Zwaan.

Maar alle ogen waren vanavond gericht op De Sousa, de winnaar van de Grand Slam of Darts en door sommige kenners getipt als outsider voor de wereldtitel. De Portugees begon slecht aan de partij en zag in de openingsset alle legs naar Smith gaan, maar in het restant van de partij zette hij de situatie recht. Met een 3-1 overwinning plaatste hij zich voor de derde ronde en won hij voor het eerst in zijn carrière een wedstrijd in ‘Ally Pally’. In de laatste twee edities kwam hij niet voorbij de eerste ronde.

,,Ik begon goed, maar was niet scherp op de dubbels en daar werd ik voor gestraft. In de pauze dacht ik: ik heb niets te verliezen. Vanaf nu is alles mogelijk. Ik behoor nu tot de beste spelers van de wereld, maar dan moet ik wel beter spelen in de volgende rondes", zei De Sousa na afloop. In de derde ronde neemt hij het op tegen Mervyn King of Max Hopp.



Bekijk hieronder het programma en alle uitslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.