Outsider Federer wil nog altijd niets van een afscheid weten

Roland Garros LIVE | Bertens opent titeljacht in Parijs tegen Parmentier

10:29 Kiki Bertens begint om 11.00 uur aan haar jacht op de titel op Roland Garros. Pauline Parmentier, die een thuiswedstrijd speelt, is de eerste tegenstandster. De wedstrijd staat gepland op het Court Suzanne Lenglen, na het Court Philippe Chatrier de grootste baan in Parijs. Mis niets in ons liveblog!