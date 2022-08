Overmars en Van Bommel verlost van ‘enfant terrible’, Bologna verlengt met Oranje-international

Giovanni van Bronck­horst zet goaltjes­dief Alfredo Morelos uit de selectie voor duel met PSV

Giovanni van Bronckhorst heeft bij Rangers FC Alfredo Morelos buiten zijn selectie gelaten voor het beslissende uitduel van woensdagavond met PSV om een plaats in de groepsfase van de Champions League. Hij vindt zijn spits onvoldoende fit en is ontevreden over zijn gedrag.

18:28