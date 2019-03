Overmars: Juventus heeft iets meer kans

,,Alle mogelijke tegenstanders waren lastig. Maar voor onze spelers is dit een prachtige wedstrijd. Ze kunnen weer laten zien wie ze zijn. En ze maken een kans tegen iedereen. We moeten ook realistisch zijn. Juventus heeft iets meer kans dan wij. We zullen Ronaldo moeten uitschakelen, op welke wijze dan ook. Alles zal goed moeten vallen voor ons. Hopelijk gebeurt dat nog een keer."



Ajax kan tegen Juventus revanche nemen voor de pijnlijke nederlaag via strafschoppen in de finale van de Champions League van 1996. Overmars miste die eindstrijd wegens een blessure. ,,Tien of twaalf jaar later hebben veel spelers van Juventus gezegd dat de dokter meer dan een bruistabletje voorschreef", doelt hij op de verhalen over gedrogeerde tegenstanders. ,,Maar ik weet daar het fijne niet van en laat dat over aan experts."