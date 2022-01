Overwerk voor Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev op weg naar kwartfinales in Melbourne

Tsitsipas werd afgelopen jaar op Roland Garros de eerste Griek die een finale van een grandslamtoernooi wist te bereiken. Hij verloor in Parijs van Novak Djokovic na een 2-0-voorsprong in sets.



Daniil Medvedev had ook zijn handen vol. De Russische nummer 2 van de wereld moest hard werken tegen de taaie Amerikaan Maxime Cressy te verslaan: 6-2 7-6 (4) 6-7 (4) 7-5. Bij afwezigheid van Novak Djokovic is Medvedev de favoriet voor de eindzege in Melbourne. De 25-jarige Rus stond vorig jaar in de finale, maar toen moest hij het afleggen tegen Djokovic. Hij versloeg de Serviër aan het einde van het seizoen wel in de finale van de US Open.