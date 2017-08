Oxlade-Chamberlain verkiest Liverpool boven Chelsea

Hazard hoeft bij Rode Duivels niet zo veel te lopen als bij Chelsea

19:56 Aanvoerder Eden Hazard van de Belgische ploeg zal morgen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar zo goed als zeker zijn eerste minuten van het seizoen maken in een officiële wedstrijd. ,,Ik ben blij dat ik opnieuw kan voetballen. Ik heb al getraind, maar het is tijdens een wedstrijd dat ik me amuseer. Ik denk dat ik klaar ben, maar ik zit zeker nog niet aan honderd procent.''