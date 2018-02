Özil kiest toch voor contractverlenging bij Arsenal: 'Ik moest goed nadenken'

Özil kiest daarmee voor een ander carrièrepad dan Alexis Sánchez, die afgelopen maand naar Manchester United vertrok. De supporters van Arsenal vreesden de afgelopen maanden ook een vertrek van Özil vanwege zijn aflopende contract bij de club uit Londen. ,,Goede dingen kosten soms tijd," laat Özil op social media weten. ,,Ik moest hard nadenken en goed overleggen met iedereen die belangrijk is voor mij. Maar zoals ik altijd heb gezegd: ik voel me hier thuis en ik ben enorm gemotiveerd om hier de komende jaren grote dingen te presteren. Eens een Gunner, altijd een Gunner."

Özil kwam op 2 september 2013 voor een bedrag van 47 miljoen euro over van Real Madrid, waar hij drie succesvolle seizoenen had. De Duitse balvirtuoos speelde tot op heden 182 wedstrijden voor Arsenal. Daarin was de linkspoot goed voor 36 doelpunten en 64 assists. Arsenal trok afgelopen maand vleugelaanvaller Henrikh Mkhitaryan (in ruil voor Alexis Sánchez) en spits Pierre-Emerick Aubameyang (voor 64 miljoen euro) aan. Arsenal staat momenteel op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League, 26 punten achter op koploper Manchester City.