'P5 of P6 maximaal haalbare in kwalificatie'

Door Arjan Schouten



Op de eerste trainingsdag tekende hij voor een tweede plaats in de ochtendtraining en een vierde plaats in de middagtraining. Redelijk, volgens de Limburger. Maar de zeven tiende van een seconde die hij toe moest geven op Kimi Räikkonen en de halve tel op Lewis Hamilton hielden hem meer bezig dan die posities.



,,Ik denk dat we nog wel wat kunnen vinden om te verbeteren aan de auto, maar dat gaat ons niet naar pole position brengen’‘, zo vertelde hij na de tweede training. Wat morgen het hoogst haalbare is in de kwalificatie op Spa-Francorchamps, waar hij nog nooit beter eindigde dan de achtste plaats in 2015 met Toro Rosso?



,,De vijfde of zesde plaats is het maximale voor ons. We moeten realistisch blijven, dat is normaal gesproken het beste wat we hier kunnen doen’‘, zo leerde hij opnieuw op het zeven kilometer lange circuit waar een sterke motor duidelijk verschil maakt. ,,We missen gewoon veel vermogen, dat blijft een probleem. Vandaag was niet perfect, ook niet slecht. Maar dit circuit blijft gewoon zwaar voor ons. Al zal het verschil in de race wel weer kleiner zijn en daar moeten we van profiteren.‘’