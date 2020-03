Paarden door crisis nog lang op stal

Daaronder vallen het NK dressuur, NK reining, NK voltige, NK endurance en het NK eventing voor de jeugd. Het NK dressuur stond gepland voor 29 tot en met 31 mei in Ermelo en was een belangrijk observatiemoment voor de verschillende bondscoaches. Het NK voltige senioren en jeugd (1-3 mei in Ermelo), endurance senioren en junioren (8-9 mei in Ermelo), reining senioren en junioren (16 mei in Grathem), eventing young riders en junioren (28-31 mei Renswoude) waren allemaal onderdeel van een internationale wedstrijd. De evenementen zijn niet per definitie helemaal van de baan, later in het seizoen zijn eventueel nog mogelijkheden.