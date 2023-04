Pamela Anderson (55) doet boekje open over relatie met Frans international Adil Rami (37): ‘Het eindigde in verraad’

Vier jaar na het einde van haar relatie met voetballer Adil Rami (37) is Pamela Anderson (55) nog eens teruggekomen op haar veelbesproken romance. De Canadees-Amerikaanse wereldster bracht recent haar autobiografie ‘Love, Pamela’ uit en is daarin bijzonder openhartig over haar relatie met de Franse ex-wereldkampioenmet wie ze twee jaar lang een koppel vormde.

In ‘Love, Pamela’ vertelt het voormalige Baywatch-icoon als nooit tevoren over haar liefdesleven. Vooral haar relatie met Adil Rami, nu actief bij de Franse club Troyes AC, wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. In het boek beschrijft ze onder meer hoe ze elkaar leerden kennen in 2017 in een hotel in Marseille.

,,Bij aankomst in het hotel ontmoette ik een knappe, lange, donkere man. Hij gaf me flirterige complimenten zodra hij besefte wie ik was. Hij zei dat hij profvoetballer was en stelde voor om iets te gaan drinken in zijn kamer”, aldus de actrice. ,,Toen hij zich vooroverboog om mijn champagne in te schenken, kon ik zijn eau de cologne ruiken. Ik was helemaal in de ban."

De twee kregen uiteindelijk een relatie en Anderson ging zelfs tijdelijk in de Franse havenstad wonen, waar Rami op dat moment voetbalde voor Olympique Marseille. Begin 2018 werd voorzichtig gespeculeerd over een eventueel huwelijk, maar zover is het dus niet gekomen. Al snel werd duidelijk dat de relatie hoogte- en dieptepunten kende. ,,Op een dag verlaat hij mij”, wist ze toen al. Ook noemde ze hem onder meer een ‘monster’ en een ‘narcist’. Hun relatie liep in 2019 op de klippen.

Volledig scherm Pamela Anderson en Adil Rami in betere tijden © Photo News

In haar boek komt Anderson terug op haar tumultueuze romance met de voormalige Franse international, die volgens haar te veel moeilijke momenten kende. ,,Adil was mijn minnaar tijdens mijn jaar in Frankrijk en dat eindigde in verraad”, wijst ze op het bedrog van de verdediger. Kort na hun breuk had ze Rami al eens beschuldigd van ontrouw en huiselijk geweld. Ze kreeg zelfs een tijdlang persoonlijke bescherming. ,,Ik word bewaakt door een bodyguard, omdat ik bang voor hem ben. Hij heeft me pijn gedaan en zelfs vaak bedreigd”, zo klonk het destijds bij de voormalige Baywatch-actrice.

Een reactie van de Fransman op de autobiografie van Anderson kwam er nog niet. Rami is op zijn 37ste bijna aan het einde van zijn carrière en speelde daarin voor verschillende grote clubs. Hij was onder meer actief bij Lille, Valencia, AC Milan, FC Sevilla, Olympique Marseille en staat momenteel dus op de loonlijst van Troyes.

Volledig scherm Adil Rami in actie bij zijn club Troyes AC © Photo News