Panenka: Ten Hag kan een cultheld worden bij Ajax

Fotoserie Wenger op uitnodi­ging van president Weah in Liberia

12:16 George Weah heeft een enorm zwak voor Arsène Wenger, sinds de Fransman hem in 1988 ontdekte als speler van de Kameroense club Tonnerre Yaoundé en hem naar AS Monaco haalde. De wereldvoetballer van het jaar van 1995 is nu president van Liberia en nodigde zijn 'ontdekker' uit om langs te komen.