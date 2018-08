Panenka: Van Bommel is wat kleurrijker dan Cocu

Schippers maakt zich op voor haar favoriete afstand

13:38 In topvorm steekt ze momenteel niet, zo erkent ze zelf, maar in het verleden liet Dafne Schippers zien: ook al doorloopt ze moeilijkere tijden, de 200 meter is haar terrein. Vanavond loopt de Nederlandse sprintster bij de EK in Berlijn de halve finale op die afstand.