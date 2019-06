Panna tegen Juve blijft Veltman achtervolgen in nieuwe CL-promo

Van Bommel bij start incompleet PSV: ‘Dit is niet wat je wilt als trainer’

18:10 PSV speelt over ruim een maand al een belangrijke wedstrijd tegen FC Basel of Olympiakos Piraeus in de tweede voorronde van de Champions League. Trainer Mark van Bommel heeft nog geen idee welke selectie hij dan precies tot zijn beschikking heeft. De transfermarkt komt dit jaar langzaam op gang.