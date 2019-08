PAOK bereikte nog nooit de Champions League

Oranje houdt Steenwij­ker korfbal­scheids­rech­ter Peter van der Terp uit finale WK

11:39 Korfbalscheidsrechter Peter van der Terp uit Steenwijk maakte op pas 47-jarige leeftijd zijn debuut op het WK, dat afgelopen weken plaats had in Zuid-Afrika. Zijn politieke loopbaan stond een eerder optreden op het hoogste niveau in de weg. Nu hij geen wethouder in de gemeente Steenwijkerland meer is, kwam het er toch nog van.