PAOK en Rode Ster door in voorronde Champions League

Rode Ster had aan één doelpunt genoeg in Tirana. De Portugees Tomané maakte in de 62e minuut met zijn hoofd de winnende treffer.



Alle wedstrijden in de voorronden van de Europese toernooien worden in één ontmoeting beslist. Toeschouwers zijn niet welkom, om thuisvoordeel enigszins te voorkomen.