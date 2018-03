Paralympiër Linda van Impelen uit Emst wil sportieve revanche op supercombinatie

,,Ik had gehoopt geen last meer te hebben van de crash die ik vlak voor de Spelen had in Canada, maar dat was niet het geval. Dat heeft toch nog wel te veel indruk op me gemaakt denk ik'', verklaart de zitskiester haar zevende plek, waar ze gehoopt had om de medailles mee te kunnen doen in Pyeongchang. Zaterdag sloeg ze voor de zekerheid al de afdaling over omdat ze nog last ondervond van haar bij de crash gebroken pink en gescheurde buikspier. ,,Maar ik heb wel goed kunnen trainen de afgelopen dagen en het gaat steeds beter. Het vertrouwen moet weer groeien, dat was zondag nog niet optimaal. Het ging toch nog wat moeilijker dan ik vooraf had ingeschat.''