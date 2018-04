Parasiet houdt Fabio Felline weer thuis

Felline kwam pas dit jaar weer in actie, maar bleef klachten houden en moet worden behandeld. Daardoor mist hij de aanstaande heuvelklassiekers in Limburg en de Ardennen.



,,Fabio heeft dit seizoen nooit lekker in zijn vel gezeten'', lichtte teamarts Gaetano Daniele toe. ,,We hebben opnieuw een reeks bloedonderzoeken gedaan en daaruit bleek dat hij nog steeds niet volledig hersteld is. We gaan hem nu opnieuw zes weken behandelen en hopen de parasiet voor eens en voor altijd uit te roeien.''



Felline spreekt van een 'frustrerende' situatie. ,,Ik heb mijn niveau van het voorjaar van 2017 nog niet teruggevonden en hoop nu eindelijk verlost te raken van die parasiet.''



Felline won vorig jaar nog de proloog van de Ronde van Romandië en de Trofeo Laigueglia.