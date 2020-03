Parijs - Nice eindigt niet in Nice, maar in La Colmiane

Tot 3 april Ook in Engeland voorlopig even geen voetbal

12:14 Alle voetbalwedstrijden in Engeland worden voorlopig afgelast. Dat besluit is vandaag genomen. Tot 3 april wordt er niet gevoetbald in de Engelse profcompetities. Naast de Premier League gaat het dus ook om het Championship, League One, League Two, FA Cup en de FA Women's Super League.