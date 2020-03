Parijs-Nice verder achter ‘gesloten deuren’: beperkte toegang bij start en finish

Baas Duitse bond: Bundesliga­du­els met publiek onrealis­tisch

14:43 De kans is groot dat er komend weekeinde in Duitsland gevoetbald wordt zonder toeschouwers op de tribunes. Directeur Christian Seifert van de Duitse voetbalbond DFB zei maandag het "niet realistisch" meer te vinden dat er, in verband met het coronavirus, fans welkom zijn bij Bundesligawedstrijden.