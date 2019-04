Parijs-Roubaix én de Amstel Gold Race winnen: kan dat?

Door Pim Bijl



Op de tafel stond een kassei. En daar kwam de eigenaar aangelopen. Philippe Gilbert. Hij schoof de stoel van de tafel af, een brede lach werd een grimas, uiterst traag en voorzichtig liet hij zich zakken. Hevige pijn in de onderrug, verklaarde de winnaar van Parijs-Roubaix daarna tijdens de persconferentie.



Ondanks die klachten, een lang voorjaar vol kasseienkoersen en de inspanning tijdens de 257 kilometer tellende tocht richting de Vélodrome sprak Gilbert al gauw weer over de Amstel Gold Race. Na een opfrisbeurt in de iconische douches en een nacht slaap zou hij zich op de heuvelklassiekers gaan voorbereiden.