Parijs-Roubaix uitgesteld? Een complot om ons wéér te beroven van een natte Roubaix

Italiaanse media kraken Scherpen: ‘Een ramp voor de jonge reus van Ajax’

9:11 Italiaanse media zijn vol lof over AS Roma na de 1-2 zege op Ajax. De kranten zagen hoe het lelijke eendje van Italië een prachtige zwaan werd in Amsterdam en beschreven ook de hoofdrol van de keepers in de kwartfinale van de Europa League.