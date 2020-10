Paris Saint-Germain drie weken zonder Draxler

Julian Draxler staat bij Paris Saint-Germain ruim drie weken aan de kant. De Duitse international heeft last van een dijbeenblessure. Hij moest afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Dijon (4-0) na een uur naar de kant.

Draxler is volgens PSG half november, na de interlandperiode, weer speelklaar. Hij mist daardoor een aantal wedstrijden in de Franse competitie, in de Champions League en met de nationale ploeg. Duitsland speelt komende maand drie interlands, tegen Tsjechië (oefenwedstrijd), Oekraïne en Spanje (beide voor de Nations League).

PSG speelt woensdagavond in Turkije voor de Champions League tegen Basaksehir. Trainer Thomas Tuchel kan evenmin beschikken over Mauro Icardi, Leandro Paredes en Marco Verratti. De Argentijnse spits Icardi, die last had van een knieblessure, hervat deze week de groepstraining en dat geldt ook voor zijn landgenoot Paredes. Verratti sluit volgende week aan bij de selectie.

PSG, vorig jaar finalist in de Champions League, begon deze editie met een nederlaag op eigen veld tegen Manchester United. In de Franse competitie is de formatie van Tuchel koploper.