Paris Saint-Germain laat koppositie aan Napoli

Grieks Apeldoorn­se Vicky strandt in derde ronde op WK karate

21:50 Vicky Panetsidou heeft de halve finale van het WK karate in het Spaanse Madrid niet gehaald. De 29-jarige Griekse karateka die in Apeldoorn woont, begon dinsdagavond voortvarend aan het toernooi, won de eerste twee rondes, maar verloor in de derde ronde van een Algerijnse tegenstander.