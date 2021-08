‘Paris Saint-Germain zwicht: Kylian Mbappé op weg naar Real Madrid na tweede bod’

Mbappé heeft nog een contract voor een jaar bij PSG en is niet van plan dat te verlengen. Technisch directeur Leonardo van de club uit Parijs noemde eerder het eerste voorstel van Real Madrid ‘illegaal’. ,,Het is respectloos, onjuist en illegaal. Dit gaat al twee jaar zo. Die 160 miljoen euro is strategie, ze weten dat we daar nee tegen zeggen.”

Met tien miljoen euro meer én tien miljoen euro extra aan bonussen lijkt PSG toch akkoord te gaan. In Parijs weten ze inmiddels ook wel dat Mbappé niet van plan is te blijven en anders volgend jaar gratis de deur uit loopt terwijl Paris Saint-Germain in 2018 nog 145 miljoen euro aan AS Monaco overmaakte om het toenmalige supertalent definitief in te lijven nadat hij het eerste seizoen werd gehuurd. Leonardo zei dat PSG niet bereid is om Mbappé te laten gaan voor een vergoeding die lager is dan 180 miljoen.