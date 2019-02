Paris verrast met goud op super-G bij WK skiën

Kvitova getuigt over woningover­val: Ik greep het mes met beide handen

13:58 Petra Kvitova heeft voor een rechtbank in Brno een uitgebreide getuigenis afgelegd in de strafzaak tegen de indringer die haar in december 2016 met een groot mes aanviel. ,,Ik voelde het mes in mijn nek en greep het met beide handen.”