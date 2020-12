Parkoers Dendermonde op de schop vanwege storm, cross gaat wel door

Houston verliest met beboete Harden spectacu­lair duel in NBA

9:29 Drie dagen later dan de bedoeling was, zijn ook de basketballers van Houston Rockets begonnen aan het nieuwe seizoen in de NBA. De Rockets, die eerder in de week vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de selectie niet konden aantreden tegen Oklahoma City Thunder, gingen in een spectaculair duel onderuit bij Portland Trail Blazers: 128-126.