Parkoers Milaan-San Remo aangepast door aardverschuiving bij beklimming

Nederland­se judoka’s snel klaar op openings­dag in Tel Aviv

12:57 Voor de Nederlandse judoka’s heeft de openingsdag van de Grand Slam in Tel Aviv maar kort geduurd. Naomi van Krevel (-52 kilogram), Sanne Verhagen en Pleuni Cornelisse (beiden -57 kilogram) werden vroeg in het toernooi uitgeschakeld. De Grand Slam in de Israëlische stad is voor de Nederlandse judobond het voorlaatste meetmoment voor welke judoka’s naar de Olympische Spelen van Tokio mogen.