Partij Bertens uitgesteld wegens regen

Schwaab: We hebben echt wilskracht getoond

23:03 PSV liet tegen AZ, niet voor het eerst dit seizoen, zien dat het met de wilskracht en het karakter in de ploeg goed zit. Verdediger Daniel Schwaab was daar vanavond misschien wel het beste voorbeeld van. De Duitse verdediger voorkwam in de beginfase van de eerste helft een zeker lijkend doelpunt door zich na een schot van Teun Koopmeiners voor de bal te gooien en die redding bijna als een doelpunt te vieren. PSV won na een achterstand van 2-0 met 2-3 en is bijna kampioen.