Partner Toto Wolff gaat vrouwen voorbereiden op Formule 1-loopbaan

met video Spakenburg droomt, IJsselmeer­vo­gels vreest: ‘Sommigen hopen dat ze met 15-0 verliezen’

Bunschoten-Spakenburg is in de ban van de beker. Als vanavond wordt gestunt tegen FC Utrecht, evenaart Spakenburg de historische prestatie van IJsselmeervogels. De rivaal bereikte in 1975 als eerste amateurclub ooit de laatste vier. Hero van Lopik droomt, Jaan de Graaf vreest.