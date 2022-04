Pas 19-jarige Nederlander verrast vriend en vijand met toernooizege in Barnsley

De Schot moest er in de derde ronde aan geloven toen hij in een spannende partij met 6-5 verloor van Jansen. De jonge darter uit Holten won vervolgens van Krzysztof Ratajski (6-5) en Dave Chisnall (7-6). In de finale was Jansen met 8-6 een maatje te groot voor Andrew Gilding uit Engeland.



Jansen, momenteel de nummer 108 van de wereld, is pas enkele maanden professioneel darter. Vorig jaar wist hij een PDC Tour Card te bemachtigen. Met zijn toernooizege in het Engelse Barnsley mag de jonge darter een slordige 15.000 euro op zijn rekening bijschrijven.