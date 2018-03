Pascal Eenkhoorn boekt eerste profzege in Coppi e Bartali

De twee bleven over uit de vlucht van de dag. Eenkhoorn draagt de leiderstrui woensdagmiddag tijdens de ploegentijdrit. ,,Ik heb de afgelopen winter hard aan mijn sprint gewerkt, dus ik wist dat ik rap was. Dat bleek ook wel. Tijdens de laatste twee kilometer kreeg ik via ploegleiders Sierk Jan de Haan en Mathieu Heijboer de tip niet meer over te nemen. Ik maakte op een paar honderd meter voor de streep een schijnbeweging, waar Craddock op reageerde. Daarna ging ik er overheen en kwam ruim als eerste over de streep. Het voelt echt fantastisch om zo vroeg in het seizoen al een overwinning te pakken. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de ploeg”, aldus Eenkhoorn.