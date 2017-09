Pascal Eenkhoorn is trots op seizoen en WK

,,Toch ben ik heel tevreden. Het niveau lag hier vandaag zo hoog, ik zag op mijn vermogensmeter waarden die ik nog niet vaak gezien had. Ik voelde me in de zevende en achtste ronde even wat minder, maar in de finale was ik toch weer goed. Ik probeerde het nog een keer, maar ik had de benen niet om in dit veld het verschil te maken. Toch ben ik trots op het niveau wat ik dit seizoen en op dit WK weet te halen. Je ziet dat ik toch heel goed mee kan komen tussen de beste beloften, ook als een deel daarvan prof is. Ik moet zeker komend jaar bij LottoNL-Jumbo nog een stap kunnen maken, maar de basis is gewoon goed. Dat is wel een lekkere constatering met alleen Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije voor beloften nog voor de wielen in deze categorie.''