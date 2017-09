Pasteitje komt Wayne Shaw duur te staan

De Engelse voetbalbond (FA) achtte vandaag bewezen dat Shaw, doelman van Sutton United, met voorbedachten rade een weddenschap beïnvloedde. Hij verorberde in februari tijdens het bekerduel met Arsenal een hartige taart, maar Shaw wist al dat er een weddenschap op was gezet door het wedkantoor dat de club sponsort. Een dag later nam Shaw ontslag bij Sutton, dat uitkomt op het vijfde niveau in Engeland. De FA stelde vervolgens een onderzoek in. Dat mondde vandaag uit in de straf.