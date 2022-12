Patrick Roest grijpt direct de macht bij NK allround met winst op 500 meter

Antoinette Rijpma-de Jong voortva­rend van start op NK allround: ruim de snelste bij 500 meter

Antoinette Rijpma-de Jong is uitstekend begonnen aan het NK allround. Op het ijs in Thialf won de schaatsster de 500 meter in een tijd van 38,40 seconden, een persoonlijk record. De tweede plaats was voor Marijke Groenewoud (38,95 seconden).

13:49