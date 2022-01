Patrick Roest prolongeert Europese titel op 5000 m, zilver voor Jorrit Bergsma, bijrol voor Sven Kramer

VideoPatrick Roest heeft bij de EK afstanden in Heerenveen zijn titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 26-jarige schaatser reed in de slotrit 6.11,54. Daarmee was hij bijna twee seconden sneller dan landgenoot Jorrit Bergsma en de Noor Hallgeir Engebråten, die respectievelijk zilver en brons pakten.

Sven Kramer startte al in de eerste rit. De drievoudig olympisch kampioen bleef met 6.18,11 ver van de tijd van 6.12,29 waarmee hij anderhalve week geleden op het olympisch kwalificatietoernooi derde werd. Hij werd er nu zesde mee. Kramer zag de rondetijden al snel iets oplopen en ging in de laatste ronden niet meer voluit. Het was de laatste officiële wedstrijd van het 35-jarige schaatsicoon in Thialf.

Quote Na zes rondes was het gewoon niet goed genoeg Sven Kramer Bergsma dook in de voorlaatste rit met 6.13,47 maar met twee tienden van een seconde onder de snelste tijd van de Engebråten, maar verzekerde zich daarmee wel van een medaille. Dat werd zilver.



Roest maakte het verschil met de concurrentie in het tweede deel van de race. Hij versnelde waar de rondjes opliepen bij Bergsma en Engebråten en was de snelste. Wereldrecordhouder Nils van der Poel uit Zweden ontbrak op deze EK.

Kramer merkte dat hij tekort kwam op de 5000 meter. ,,Na zes rondes was het gewoon niet goed genoeg’', aldus de 35-jarige langebaanschaatser bij de NOS. ,,Ik ben super gefocust naar het OKT gegaan, daarna ging er een bepaalde lading vanaf. Ik lig hier niet wakker van, dit weekend was alles gericht op de ploegenachtervolging.”

Hij nam afscheid van Thialf met een zesde plaats. ,,Misschien heb ik er wel te veel over nagedacht’', glimlachte Kramer. ,,Met zo’n rit is dat misschien maar goed ook.’' De ambitie in hem is echter nog niet gedoofd. ,,Tijdens de Spelen wil ik graag voor het podium gaan op de 5 kilometer. Goud? Ik hoop het.’’

,,Dit is een mooie prijs’', vertelde de oude én nieuwe Europees kampioen Roest voor de camera van de NOS. ,,Het is fijn om richting de Olympische Spelen nog zo’n wedstrijd te rijden. Natuurlijk is dit allemaal voorbereiding, maar het is mooi meegenomen dat je wint.’' Roest wilde zichzelf extra bewijzen. ,,Zeker omdat ik op een wat minder leuke manier in de media ben gekomen’', doelde hij op de commotie die ontstond nadat hij door de bond werd gepasseerd voor de 1500 meter op de Olympische Spelen. ,,Dat heb ik aan mezelf te wijten. Misschien is het wel goed dat erover gepraat wordt.’’

Volledig scherm Vlnr: Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Hallgeir Engebråten. © ANP Volledig scherm Patrick Roest. © ANP

