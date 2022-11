Patrick Roest wint 5000 meter bij wereldbeker in Stavanger, Marijke Groenewoud pakt brons op 1500 meter

Patrick Roest heeft de 5000 meter bij de wereldbeker langebaanschaatsen in het Noorse Stavanger gewonnen. De 26-jarige Nederlander klokte een tijd van 6.20.56 en was daarmee bijna een seconde sneller dan de Italiaan Davide Ghiotto. De bronzen medaille was voor de 21-jarige Beau Snellink.

Met Marcel Bosker (vierde) en Kars Jansman (vijfde) eindigden nog twee Nederlanders in de top vijf. Roest dook in de slotrit tegen de Amerikaan Casey Dawson onder de tijd van 6.21,51 die Ghiotto de rit ervoor had neergezet. De winnaar van olympisch zilver op de 5000 meter moest in het begin van zijn race even versnellen om bij de Amerikaan te blijven en nam daarna ver afstand.

Snellink had op het zware ijs in Noorwegen lang de beste tijd met 6.22.28. Die had hij neergezet in de derde rit. Het bleek uiteindelijk goed voor zijn eerste wereldbekermedaille op de 5000 meter. Marcel Bosker versloeg in zijn rit de Noor Hallgeir Engebraten, winnaar van brons op de Olympische Spelen van Beijing vorig seizoen. Met 6.24,09 eindigde hij als vierde. Kars Jansman kwam tot een tijd van 6.26,82, goed voor de vijfde tijd. Jordy van Workum, die mocht starten door de afmelding van Jorrit Bergsma, werd vijftiende met 6.37,16.



,,Ik ben wel opgelucht”, zei Roest bij de NOS. ,,Het ging zeker niet gemakkelijk. Het ijs was niet geweldig. Maar ik kijk ook gelijk naar wat beter kan. Fysiek kan het nog wel beter en technisch vind ik het moeilijk hier, omdat het ijs zo anders is dan in Thialf.”



De Noorse schaatser Sander Eitrem had eerder op de dag de 5000 meter gewonnen in de B-groep. De 20-jarige schaatser verraste met 6.18,31 en dat was de beste tijd van de dag op de 5000 meter.

Brons voor Groenewoud

Marijke Groenewoud heeft het brons veroverd op de 1500 meter tijdens de eerste World Cup van het seizoen in Stavanger. De zege ging naar Miho Takagi die met een tijd van 1:56.55 veel sneller was dan haar concurrenten. Ragne Wiklund uit Noorwegen bleef als enige (net) binnen de seconde.

Groenewoud, de nummer vijf op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen in Beijing, bleef in haar rit met een tijd van 1.58,19 de Chinese Qishi Li voor. Wiklund, vrijdag al verrassend de beste op de 3000 meter, dook als eerste onder haar tijd. Rijpma-De Jong, op de Spelen goed voor brons achter de gestopte Ireen Wüst en Takagi, kon niet tippen aan de tijd van Wiklund. Met 1.58,52 eindigde ze als vijfde. Takagi was daarna wel sneller.

Joy Beune was net iets langzamer dan Rijpma-De Jong. Ze kwam tot 1.58,87. Dat was goed voor de zevende tijd. Jutta Leerdam moest een snelle start bekopen in de laatste ronde. De wereldkampioene sprint kwam tot 1.59,56 en dat leverde haar de tiende plaats op.

Janno Botman

De Nederlandse sprinters hebben een bijrol gespeeld op de eerste 500 meter. In het Noorse Stavanger was Janno Botman de beste Nederlander met 35,22. Hij werd zesde. De winst ging naar de Japanner Yuma Murakami die met 34,70 de Canadees Laurent Dubreuil nipt voorbleef.

Botman zette zijn tijd neer in de eerste rit. Dat bleef lang de beste tijd, totdat de Japanner Takuya Morimoto sneller was. Merijn Scheperkamp bleef met 35,32 net boven de tijd van Botman. Dat leverde hem de negende plaats op. Dai Dai N’tab zat daar vlak achter met 35,40. Hein Otterspeer finishte na een misslag op de kruising in 35,99 en werd daarmee negentiende.

De Amerikaan Jordan Stolz won eerder op de dag in de B-groep met 35,02. Joep Wennemars maakte zijn wereldbekerdebuut en werd zevende in de B-groep met 35,49.

