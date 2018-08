Real loopt blauwtje, Pavard niet naar Bayern

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Lazio haalt Badelj en Correa

Lazio heeft twee spelers toegevoegd aan de selectie voor het nieuwe voetbalseizoen. Het zijn de Kroatische international Milan Badelj en de Argentijn Joaquin Correa.

Verdedigende middenvelder Badelj, die op het WK geen vaste basisplaats had, komt transfervrij over van Fiorentina. Correa, een aanvallende middenvelder, wordt overgenomen van Sevilla. De Spaanse club ontvangt volgens media 13,5 miljoen euro voor Correa.

Lazio eindigde vorig seizoen als vijfde in de Italiaanse voetbalcompetitie.

Real loopt blauwtje bij Tottenham en Liverpool

De zoektocht van Real Madrid naar een opvolger voor Cristiano Ronaldo loopt niet over rozen. De Koninklijke toonde concrete interesse in Mohammed Salah en Harry Kane. De Egyptenaar verlengde zijn contract volgens The Sun echter op Anfield, terwijl Kane onverschillig reageerde. De Spurs lieten ook weten dat er voor minder dan 300 miljoen euro geen zaken kunnen worden gedaan.

Volledig scherm Mohammed Salah. © Getty Images

Bayern ziet af van komst Pavard

Benjamin Pavard zal deze zomer niet van Stuttgart naar Bayern München verhuizen. De rechtsachter van wereldkampioen Frankrijk wordt al een tijdje nadrukkelijk gelinkt aan de Duitse Rekordmeister, maar volgens Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge is een transfer in de komende weken uitgesloten.

,,Neen”, antwoordt Rummenigge vandaag in Sport Bild op de vraag of Pavard naar München komt mocht Jérôme Boateng de club verlaten. De Duitse international wordt bij PSG genoemd. ,,We hebben Hummels, we hebben Süle, we hebben Martinez die in de verdediging kan spelen. Er is ook Alaba en we hebben de jongeren Lukas Mai en Chris Richards. Dat is veel kwaliteit.”

Volledig scherm © AFP

Lucas Digne verhuist naar Everton

Lucas Digne vervolgt zijn voetballoopbaan bij Everton. De club van technisch directeur Marcel Brands betaalt bijna 22 miljoen euro aan zijn huidige werkgever FC Barcelona.



Digne voetbalde twee seizoenen voor Barcelona. De Franse linkerverdediger kwam daarin tot 45 officiële wedstrijden en twee doelpunten. Met de Catalanen behaalde Digne een landstitel, twee keer de Spaanse beker en een keer de Spaanse Super Cup.



,,Om een kleedkamer te hebben mogen delen met de beste spelers van de wereld was ongelooflijk. Ik kan iedereen alleen maar ontzettend bedanken'', aldus de 25-jarige Digne, die eerder uitkwam voor Lille en Paris Saint-Germain en op huurbasis voor AS Roma.

Twente strikt ervaren Braziliaanse verdediger

FC Twente heeft de 33-jarige Braziliaan Ricardinho, wiens echte naam Ricardo Ferreira da Silva is, voor het komende seizoen gecontracteerd. Hij is al de zevende nieuweling bij de Enschedese eerstedivisionist, meldt de club zijn eigen website.



FC Twente hoeft geen transfersom te betalen voor de linksback. Hij speelde tussen 2014 en 2017 voor Qäbälä in Azerbeidzjan en daarvoor vijf seizoenen in het shirt van Malmö FF, waarmee hij driemaal kampioen van Zweden werd.



Afgelopen seizoen speelde Ricardinho op het derde Engelse niveau bij Oxford United. In zijn geboorteland speelde Ricardinho voor Coritiba en Atletico Mineiro.



Manager Ted van Leeuwen over Ricardinho: ,,Het is goed dat we deze ervaren speler in de groep hebben. Ricardinho was drie jaar geleden al in beeld om naar FC Twente te komen. Een echte karakterspeler, die afgelopen seizoen bijna alles heeft gespeeld.''



Eerder deze zomer contracteerde de club al Wout Brama, Tim Hölscher, Xandro Schenk en Aitor Cantalapiedra en werden Ulrich Bapoh en Matt Smith gehuurd.

Volledig scherm Ricardinho. © Ron Jonker

Jensen verlengt bij Utrecht

FC Utrecht gaat langer door met David Jensen. Het na dit seizoen aflopende contract met de Deense doelman is met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2021.



Jensen begint aan zijn derde jaar bij FC Utrecht, dat hem overnam van FC Nordsjaelland. De 26-jarige Scandinaviër speelde tot nu toe 53 competitiewedstrijden voor de nummer vijf van vorig seizoen.



PSG geeft Kanté niet op

Volledig scherm N'Golo Kanté. © Getty Images N'Golo Kanté staat nog steeds op het verlanglijstje van PSG. Chelsea doet er echter alles aan om de Fransman aan boord te houden. Het nieuwe contractvoorstel van The Blues zou van Kanté de best betaalde speler van de Londense club maken, zo weet de Daily Mirror. Op Stamford Bridge ligt er namelijk een verbeterd vijfjarig contract klaar met een weeksalaris van maar liefst 325 .000 euro.



De Parijzenaren beschikken echter over genoeg financiële slagkracht, en zouden bereid zijn om het aanbod van Chelsea te overtroeven.

Liverpool verkoopt mogelijk Karius en Mignolet

Liverpool overweegt om zowel Loris Karius als Simon Mignolet te verkopen, na de komst van Alisson. Bayer Leverkusen zou zich volgens de Daily Telegraph al gemeld hebben voor de Duitser, die wereldberoemd werd na zijn dramatische optreden in de finale van de Champions League. Mignolet zou interesse genieten van zowel Barcelona als Besiktas.

Volledig scherm Loris Karius. © Getty Images

