‘PDC wil corona-protocol ondanks kritiek niet wijzigen: ‘WK darts gaat door’’

‘Zo lek als een mandje’

Met name Van Gerwen was zeer uitgesproken toen duidelijk was dat hij niet verder kon spelen. ,,De PDC zal te allen tijde zeggen dat ze de regels van de overheid hebben gehanteerd, maar er had scherper naar kunnen worden gekeken. De controle is niet sterk genoeg geweest. Het is nu gewoon een grote coronabom”, vertelde hij tegen deze site. ,,Het is zo lek als een mandje.”